Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nice- Köln maçı öncesi taraftarlar birbirine girdi: 2'si ağır 18 kişi yaralandı
Fransa'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı öncesi olaylar çıktı. Nice ve Köln takımları arasındaki maçtan önce tribünlerde taraftarlar birbirine girdi. 2'si ağır 18 kişi çıkan olaylarda yaralandı.
Fransa'nın Nice ve Almanya'nın Köln takımları arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi müsabakasının önüne tribündeki olaylar geçti. İki takımın taraflarları arasında kavga çıktı.
Güvenlik güçleri taraftarları ayırmaya çalıştı, bir kişi tribünde 5 metre yükseklikten düştü. Olaylarda 2'si ağır 18 kişi yaralandı.
Maç, önce ertelendi, ardından UEFA'nın güvenlik toplantısında alınan kararla 1 saat geç başladı.
Olaylara ilişkin açıklama yapan Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi rakip takıma yüklendi.
Kentte zarar gören kamusal alanlara ve temizliğe ilişkin faturayı Köln kulübüne göndereceğini söyledi.
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