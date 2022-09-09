Otomobiller on yıllardır ulaşımın en temel araçlarından biri. Olmazsa olmazı ise sürücülerdi.

Ancak oldukça uzak hayaller gibi gözüken otonom araçlar şimdi hayatımıza girmeye başladı.

Robotaksiler Çin’de 10’dan fazla şehirde sınırlı bölgelerde kullanıma girdi.

Bu araçlarla şimdiye kadar toplamda 1 milyondan fazla sefer tamamlandı.



Test süreci tamamlandığında araçlarda sürücü bulunması zorunluluğu da olmayacak.

Robotaksilerin yanı sıra Robobüs olarak isimlendirilen otonom otobüs testleri de yapılıyor.