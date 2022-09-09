Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da milletvekillerini taşıyan helikopter zorunlu iniş yaptı
İran'ın Rezevi Horasan Eyaleti Kriz Genel Müdürü Muhsin Necat, Meclis Milli Güvenlik Komisyonu üyelerini taşıyan helikopterin teknik arıza nedeniyle Dergez'e zorunlu iniş yaptığını bildirdi.
İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Muhsin Necat, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu üyelerinin bugün Bacgiran ve Lütfabad sınır bölgelerini ziyaret etmek amacıyla helikopterle bölgeye gittiğini belirtti.
Necat, Dergez Kaymakamının açıklamasına dayandırarak, helikopterin teknik arıza nedeniyle buraya indiğini ifade etti.
Milletvekillerinin kara yoluyla Meşhed'e geçtiklerini belirten Necat, helikopterin ise inceleme için şehre döndüğünü kaydetti.
İranlı yetkili, milletvekillerinin durumunun iyi olduğunu, özel onarım ekibinin helikopter için Meşhed'e gittiğini ifade etti.
Etiketler: İran
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