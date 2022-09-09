Amerika İslam İlişkileri Konseyi, New York'ta İslam karşıtlığını ortaya koyan çarpıcı bir rapor yayımladı.

"Nefreti Hissetmek: Müslüman New Yorkluların yaşadığı ön yargı ve nefret suçları" başlıklı rapora göre, şehirdeki Müslümanların yüzde 64'ü nefret suçu, ön yargı veya her ikisinin birden hedefi oldu. Sadece yüzde 4'ü güvenlik güçlerine rapor edildi.

Raporda, ön yargı veya nefret suçlarının mekanlara göre oransal dağılımına da yer verildi.

Toplu taşıma araçları yüzde 44, eğitim kurumları yüzde 34 oranıyla öne çıktı.

Müslüman kadınların yüzde 75'inin ön yargı olayı veya nefret suçuna maruz kaldığı,

Müslüman erkeklerde bu oranın yüzde 58 olduğu da raporda yer aldı.

Raporda, 11 Eylül olaylarının sistemik İslam düşmanlığında dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi.

Şehir yönetiminin çoğu zaman nefret suçları verilerine sessiz kaldığı belirtildi.

ABD Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü'nün 2018 verilerine göre, Müslüman toplumu New York nüfusunun yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor.