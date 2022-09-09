South China Morning Post gazetesinin haberine göre, İsrail'in Pekin'deki Çin Ekonomik Misyonu'nun Başkanı Esti Ayalon-Kovo, gazeteye yaptığı açıklamada, tarafların düzenli çevrim içi müzakereleri sürdürdüğünü, anlaşmanın "son aşamalarda" olduğunu belirtti.

Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmesini ve kolaylaştırmasını beklediklerini ifade eden Ayalon-Kovo, "İki taraf da anlaşmanın en kısa sürede neticelenmesi için çaba sarf ediyor. Bu anlaşma, İsrail'den yeni ihracatçıların Çin'e mal satmasını sağlayacak." dedi.

"Çin'in bir Orta Doğu ülkesi ile imzaladığı ilk Serbest Ticaret Anlaşması"

Müzakerelerin sonuçlanması halinde bu, Çin'in bir Orta Doğu ülkesi ile imzaladığı ilk Serbest Ticaret Anlaşması olacak.

Çin devlet medyasındaki haberlere göre, Pekin ile Telaviv arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri, pandeminin başından bu yana çevrim içi sürdürülüyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin nisanda, dönemin İsrail Başbakanı Yair Lapid yaptığı telefon görüşmesinin ardından müzakerelerin hızlandırıldığı kaydediliyor.

Çin ile İsrail arasındaki dış ticaret hacmi, 2021'de 22,8 milyar dolara ulaşmıştı. Çin'e yapılan mal satışı İsrail'in ihracatını yüzde 11'ini oluşturuyor. İsrailli ihracatçılar Çin'e ağırlıklı olarak tıbbi donanım, tarım aletleri ve diğer makineler ile gübre ve kimyasallar satıyor.

Asya Pasifik'te daha önce Güney Kore ile anlaşma imzaladı

İsrail, Asya Pasifik bölgesinde daha önce Güney Kore ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamıştı.

Bugüne dek 16 ülke ile ikili serbest ticaret anlaşmaları yapan Pekin ise henüz bir Orta Doğu ülkesiyle bu türden bir düzenlemede uzlaşabilmiş değil.

Çin'in, son 20 yılda artan ekonomik gücü ve nüfuzuyla, ihtiyaç duyduğu enerji kaynakları bakımından zengin bölgeye ilgisini artırmıştı. İran ve Suudi Arabistan ile ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" düzeyinde yükselten Pekin, petrol zengini Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile de bir ticaret paktı oluşturmayı hedefliyor.

Analistler, Pekin'in İsrail ile anlaşmasının, geçmişte olduğu gibi yalnızca Arap ülkeleri ile ittifak ve iş birliği arayışında olmadığı, Filistin konusundaki görüş farklılığına karşın ekonomik iş birliğine açık olduğu mesajını vermeyi istediği değerlendirmesini yapıyor.

Çin, İsrail'in topraklarını işgal ettiği Filistin'i 1988'de resmen tanımıştı.