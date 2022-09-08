Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden müttefikleriyle Avrupa gazını görüştü
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
ABD Başkanı Joe Biden, Kanada, Japonya ve Avrupalı liderlerle Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar ile Avrupa'ya gaz tedariki konusunu görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden, bugün Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un yanı sıra Fransa ve Avrupa Birliği'nden (AB) temsilciler ile görüşme gerçekleştirdi.
Ukrayna'ya askeri ve mali yardımların, Rusya'ya ise yaptırımların sürdürülmesine vurgu yapılan görüşmede liderler, Avrupa'ya düşük maliyetli ve sürdürülebilir gaz tedariki konusunu da ele aldı.
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