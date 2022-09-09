Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

Yarın:

17.00 Arabam.com Konyaspor-Atakaş Hatayspor (Eskişehir Atatürk)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

11 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-İstanbulspor (Sivas 4 Eylül)

20.00 Gaziantep FK-HangiKredi Ümraniyespor (Yeni Hatay)

20.00 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

12 Eylül Pazartesi:

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

21.00 Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

20.00 Boluspor-Göztepe (Bolu Atatürk)

Yarın:

16.30 Beyçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

20.00 Sakaryaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Sakarya)

11 Eylül Pazar:

16.30 Manisa FK-Yeni Malatyaspor (Mümin Özkasap)

16.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

20.00 Eyüpspor-Adanaspor (Eyüp)

20.00 Altay-Bodrumspor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Eylül Pazartesi:

20.00 Altınordu-Pendikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

16.00 Bitexen Düzcespor-Bayburt Özel İdare (Düzce 18 Temmuz)

16.30 Arnavutköy Belediyespor-Esenler Erokspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.30 Somaspor-Sivas Belediyespor (Soma Atatürk)

16.30 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Çorum FK (Nazilli İlçe)

19.00 Bursaspor-Batman Petrolspor (Bursa Büyükşehir Belediyespor)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-İnegölspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

19.00 Menemen FK-Tarsus İdman Yurdu (Menemen İlçe)

19.00 Isparta 32-Ankaraspor (Isparta Atatürk)

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.30 Silahtaroğlu Vanspor FK-1461 Trabzon FK (Van Atatürk)

16.00 GMG Kastamonuspor-Bucaspor 1928 (Gazi)

16.00 Ankara Demirspor-Sarıyer (TCDD Ankara Demirspor)

16.00 Kırşehir Futbol-Weecoins Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)

16.30 Kocaelispor-Serik Belediyespor (Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu)

16.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Adıyaman FK (Karaelmas K. Köksal)

17.00 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

18.00 Diyarbekirspor-Pazarspor (Diyarbakır)

19.00 Teco Karacabey Belediyespor-Baynet İnşaat Balıkesirspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 İskenderunspor-Fethiyespor (Yeni Hatay)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

19.00 Karşıyaka-Belediye Derincespor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Eylül Pazar:

15.30 Ağrı 1970-Yeni Mersin İdmanyurdu (Vali Lütfü Yiğenoğlu-Ev sahibi takım seyircisiz)

15.30 Yomraspor-Entegre Solar Elazığspor (Yomra İlçe)

15.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Kelkit İlçe)

16.00 Hacettepe 1945-Edirnespor (Aktepe)

16.30 Çatalcaspor-52 Orduspor FK (Çatalca İzzettin)

19.00 Eskişehirspor-1922 Konyaspor (Eskişehir Yeni)

20.00 Amasyaspor FK-Belediye Kütahyaspor (Çorum Şehir)

2. Grup:

11 Eylül Pazar:

15.30 Amberçay Eynesil Belediyespor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Vakıkebir İlçe)

15.30 Elazığ Karakoçan FK-Bayrampaşa (Elazığ Doğukent)

15.30 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Merkez Spor Kompleksi Stadyumu)

16.00 Armoni Alanya Kestelspor-Kuşadasıspor (Alanya Milli Egemenlik)

16.30 Bulvarspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bulvar Mimar Kubiay Köse)

16.30 Turgutluspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Turgutlu 7 Eylül)

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Karaman FK (Darıca İlçe)

19.00 Orduspor 1967-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Ordu)

3. Grup:

Yarın:

16.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Fatsa Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Bursa Yıldırımspor-Akhisarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

11 Eylül Pazar:

15.30 Merkür Holding Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)

15.30 Siirt İl Özel İdaresi-Niğde Anadolu FK (Siirt Atatürk)

15.30 Malatya Arguvanspor-Muş 1984 Muşspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.30 Osmaniyespor FK-Artvin Hopaspor (7 Ocak)

16.30 Bergama Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK (Bergama 14 Eylül)

16.30 Efeler 09-Kepez Belediyespor (Adnan Menderes)

19.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-68 Aksaray Belediyespor (Sakarya Atatürk)