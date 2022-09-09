Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hentbol Erkekler Süper Kupa'da şampiyon Beykoz Belediyespor
[Fotograf: AA]
Hentbol Erkekler Süper Kupa'da Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 yenerek şampiyon oldu.
SÜPER KUPA BEYKOZ BELEDİYESİ'NİN!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 9, 2022
Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 29-28 mağlup eden Beykoz Belediyesi GSK, kupanın sahibi oldu. pic.twitter.com/jb12CkbM6t
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