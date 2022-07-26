Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 19:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Henrique Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
[Fotograf: Reuters]
Fenerbahçe'nin transferi için kulübü Flamengo ve kendisiyle prensipte anlaştığı Brezilyalı futbolcu Gustavo Henrique, İstanbul'a geldi.
Savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Fenerbahçe Kulübü görevlileri karşıladı.
Sarı-lacivertli kulübün, sağlık kontrolleri ve son görüşmelerin ardından Gustavo Henrique ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Etiketler: Fenerbahçe
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