Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TJK Başkanı Adalı'yı kabul etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı'yı kabul etti.
TJK'den yapılan açıklamaya göre, Nebati, Adalı ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Adalı, Nebati'ye plaket hediye etti.
Ziyarette, Genel Müdür Tuncel Aydın da hazır bulundu.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati
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