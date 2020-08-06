Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlıların Boupendza ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Boupendza'nın, takımın Erzurum kampına katıldığı belirtilen açıklamada, "Aaron Salem Boupendza, kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Hatayspor'umuza ve oyuncumuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.