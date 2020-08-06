Haber Giriş: Kaynak: AA
Premier Lig'de oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak
İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezonki maçlarda 3 oyuncu değişikliği yapılmasını kararlaştırdı.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig kulüpleri, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-2021 sezonunda devam etmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.
Buna göre gelecek sezon takımlara geçmiş yıllarda olduğu gibi bir maçta 3 oyuncu değişikliği hakkı verilecek.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), koronavirüs salgını nedeniyle liglerde 2020-2021 sezonu sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği hakkı uygulanabileceğini duyurmuştu.
Salgın sebebiyle martta askıya alınan Premier Lig karşılaşmaları, haziranda yeniden başladıktan sonra takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilerek oynanmıştı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig oyuncu değişikliği hakkıSon Güncelleme: 6 Ağustos 2020 Perşembe 18:06
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