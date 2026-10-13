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Dünya
AA 13.10.2026 21:39

Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'nde erken uyarı sistemi devreye alındı

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Doğu Bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın Doğu Bölgesi'nde erken uyarı sistemi devreye alındı

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Bölgesi'nde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün paylaştığı bilgilendirme görselinde, erken uyarı mesajı alınması durumunda izlenmesi gereken talimatlara yer verildi.

Görselde, vatandaşlara sakin kalmaları ve resmi talimatları takip etmeleri, en yakın güvenli kapalı alana geçerek tehlike geçene kadar burada kalmaları tavsiye edildi. Tehlike sona ermeden evden veya binadan çıkılmaması, açık alanlardan, pencerelerden ve camlardan uzak durulması gerektiği belirtildi.

Açık alanda bulunanların en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir engelin arkasına sığınmaları istenirken, kalabalıklardan ve tehlikeli bölgelerden uzak durulması, fotoğraf çekilmemesi gerektiği kaydedildi.

Araç kullanırken uyarı mesajı alanların, köprülerden ve yüksek binalardan uzakta yolun kenarında durmaları gerektiği aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünün erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa bir süre sonra yaptığı ikinci açıklamada, Doğu Bölgesi'nde "tehlikenin geçtiği" belirtildi ancak tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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