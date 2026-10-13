ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle görevinin sona erdiğini duyurdu

Guilfoyle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Atina büyükelçiliği görevini kendisine verdikleri için ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.

Büyükelçi olarak görevinin ilk gününden itibaren ABD'nin Yunanistan ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla çalıştığını ifade eden Guilfoyle, özellikle enerji alanında atılan işbirliği adımlarına dikkat çekti.

Guilfoyle, son dönemde hakkında basında yer alan iddialara ilişkin ise bunların asılsız olduğunu belirterek, profesyonel hayatını adaleti sağlamaya, doğrunun yanında durmaya ve ABD’yi özel kılan değerleri korumaya adadığını ifade etti.

Trump ve Rubio'ya duyduğu saygıyı dile getiren Guilfoyle, Trump'ın sadık bir destekçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Guilfoyle, mesajında, "Büyükelçilik görevim sona eriyor olsa da Başkan Trump ve 'Önce Amerika Hareketine' ve sevdiğim bu ülkeye bağlılığım asla sona ermeyecek." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, bugün yaptığı açıklamada, "hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme" iddialarıyla gündeme gelen ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasının istendiğini bildirmişti.

ABD'li Sözcü, "Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik. Kendisi, ekip için harika bir insandı ve kendisine bol şanslar diliyoruz." demişti.

ABD Başkanı Trump da dünkü açıklamasında, Guilfoyle'un görevden alınabileceğini ifade etmişti.