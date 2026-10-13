Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2026 19:39

ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle görevinin sona erdiğini duyurdu

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, görevinin sona erdiğini bildirdi.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle görevinin sona erdiğini duyurdu

Guilfoyle, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Atina büyükelçiliği görevini kendisine verdikleri için ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya teşekkür etti.

Büyükelçi olarak görevinin ilk gününden itibaren ABD'nin Yunanistan ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla çalıştığını ifade eden Guilfoyle, özellikle enerji alanında atılan işbirliği adımlarına dikkat çekti.

Guilfoyle, son dönemde hakkında basında yer alan iddialara ilişkin ise bunların asılsız olduğunu belirterek, profesyonel hayatını adaleti sağlamaya, doğrunun yanında durmaya ve ABD’yi özel kılan değerleri korumaya adadığını ifade etti.

Trump ve Rubio'ya duyduğu saygıyı dile getiren Guilfoyle, Trump'ın sadık bir destekçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Guilfoyle, mesajında, "Büyükelçilik görevim sona eriyor olsa da Başkan Trump ve 'Önce Amerika Hareketine' ve sevdiğim bu ülkeye bağlılığım asla sona ermeyecek." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, bugün yaptığı açıklamada, "hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme" iddialarıyla gündeme gelen ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un istifasının istendiğini bildirmişti.

ABD'li Sözcü, "Büyükelçi Guilfoyle'dan istifa etmesini istedik. Kendisi, ekip için harika bir insandı ve kendisine bol şanslar diliyoruz." demişti.

ABD Başkanı Trump da dünkü açıklamasında, Guilfoyle'un görevden alınabileceğini ifade etmişti.

ETİKETLER
ABD Yunanistan Donald Trump
Sıradaki Haber
Danimarka ile Almanya'yı bağlayacak tünel inşaatını etkileyen siber saldırı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:12
İletişim Başkanı Duran: Dijital alanı güvenli kılmak en önemli görevimizdir
20:45
İstanbul'da 5 katlı binada yangın
20:35
Rekabetçi Sektörler Programı'ndan yaklaşık 260 milyon euroluk finansman
20:10
İletişim Başkanlığının 'Türkiye Bilişim Ödülleri 2026' başvuruları başladı
20:06
Hırvat savaş uçağı, "uçak kaçırma" kodu girilen Malta'ya ait yolcu uçağını hava sahasının dışına çıkardı
19:58
Bakan Güler: Türkiye, dost ve müttefiklerinin güvenliğine de katkı sunmayı sürdürecektir
Mehmetçik hedefleri tam isabetle vurdu
Mehmetçik hedefleri tam isabetle vurdu
FOTO FOKUS
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ