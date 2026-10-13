Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, serbest bıraktığı yaklaşık 80 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden, Ekim 2025'te varılan esir takası anlaşmasının birinci yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, serbest bırakılan Filistinlilerin karşılaştığı baskı ve hak ihlallerine dikkat çekildi.

Açıklamada, Filistinlilerin yaşadığı mağduriyetin cezaevinden çıkmalarıyla sona ermediği belirtilerek, eski esirlerin sürekli olarak yeniden gözaltına alınma riski, tehdit, sıkı takip ve aileleriyle birlikte sistematik baskılara maruz kaldıkları ifade edildi.

Soykırımcı İsrail'in önceki esir takası anlaşmalarıyla özgürlüğüne kavuşan yaklaşık 80 Filistinliyi yeniden gözaltına aldığı, çok sayıda kişiyi de ifadeye çağırdığı kaydedilen açıklamada; eski esirlerin hedef alınmasının, yıllarca süren tutukluluğun ardından yeni bir hayat kurmalarını engellemeyi amaçladığı vurgulandı.

Sürgün edilen eski esirlerin ailelerinin de bu takibattan olumsuz etkilendiği ve yakınlarıyla görüşme imkanından mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Sistematik işkence nedeniyle 100'den fazla esir hayatını kaybetti

Serbest bırakılan Filistinlilere yönelik uygulamaların, cezaevlerindeki genel hak ihlallerinden bağımsız olmadığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana söz konusu ihlallerin vahim boyutlara ulaştığı ifade edildi.

İşkence, kötü muamele, aç bırakma, tıbbi tedaviden mahrum etme, tecrit ve intikam amaçlı uygulamaların bu süreçte sistematik hale geldiği kaydedildi.

Özellikle Gazze Şeridi'nde alıkonulduktan sonra serbest bırakılan kişilerin fiziksel ve psikolojik işkencenin ağır izlerini taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, cezaevlerindeki sistematik işkence nedeniyle 100'den fazla Filistinli esirin yaşamını yitirdiği, bunlardan 92'sinin kimliğinin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Üç esir takasıyla 3 bin 985 Filistinli serbest bırakıldı

Ekim 2025'teki son anlaşma kapsamında 1968 Filistinlinin serbest bırakıldığı hatırlatılan açıklamada; bunlardan 250'sinin müebbet veya uzun süreli hapis cezasına çarptırılan esirlerden, 1718'inin ise savaş sırasında Gazze Şeridi'nde alıkonulan kişilerden oluştuğu belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkesi öngören mutabakat, ABD'nin öncülüğünde, Mısır, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimleriyle 10 Ekim 2025'te resmen yürürlüğe girmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce Kasım 2023'te 240, Ocak ve Şubat 2025'teki süreçte ise 1777 Filistinlinin serbest bırakıldığını bildirdi. Böylece üç farklı esir takası anlaşması kapsamında özgürlüğüne kavuşan Filistinlilerin toplam sayısının 3 bin 985'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamanın sonunda uluslararası insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunularak, Filistinli esirlerin ve serbest bırakılanların durumunun yakından takip edilmesi, ihlallerin derhal durdurulması, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve eski esirlerin yeniden gözaltına alınmaya karşı uluslararası koruma altına alınması talep edildi.