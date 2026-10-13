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Dünya
AA 13.10.2026 19:33

Danimarka ile Almanya'yı bağlayacak tünel inşaatını etkileyen siber saldırı düzenlendi

Danimarka'yı Baltık Denizi'nden Almanya ile bağlayacak Fehmarnbelt tünelinde devam eden inşaat çalışmalarının aksamasına neden olan siber saldırı yaşandığı bildirildi.

Danimarka ile Almanya'yı bağlayacak tünel inşaatını etkileyen siber saldırı düzenlendi

Danimarka medyası, ülkeyi Almanya ile bağlayacak olan 18 kilometrelik gömme tünelin ana yüklenici firmasına düzenlenen siber saldırı sonucu inşaat çalışmalarının olumsuz etkilendiğini aktardı.

Siber saldırı nedeniyle inşaat sahasındaki bazı merkez sistemlerinin devre dışı kaldığı, çalışanların internet erişim sorunu yaşadığı belirtildi.

İnşaat projesini üstlenen şirketin ana yüklenici firmayla iletişim halinde olduğu aktarılırken, siber saldırının kim tarafından veya neden yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Fehmarnbelt tünelinin Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın da üzerinde bulunduğu Sjaelland adası ve devamındaki Lolland üzerinden İskandinavya'yı Almanya'ya bağlaması planlanıyor.

İnşaatına 2021'de başlanan ve 2029'da tamamlanması planlanan tünelin, 4 şeritli kara yolu ve çift hatlı demir yolundan oluşacağı belirtiliyor.

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