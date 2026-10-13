Çok Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.10.2026 20:04

Hırvat savaş uçağı, "uçak kaçırma" kodu girilen Malta'ya ait yolcu uçağını hava sahasının dışına çıkardı

Hırvatistan'a ait Rafale savaş uçağı, "uçak kaçırma" kodu girilen ve "olası tehdit" olarak işaretlenen Malta'ya ait yolcu uçağının önünü keserek, uçağa ülkenin hava sahası dışına kadar eşlik etti.

Hırvat savaş uçağı, "uçak kaçırma" kodu girilen Malta'ya ait yolcu uçağını hava sahasının dışına çıkardı

Hırvatistan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hava Polisliği (Air Policing) görevi kapsamında havalanan Hırvat Rafale savaş uçağının yerel saatle 11.02'de Korenica bölgesi üzerinde Malta'ya ait "Boeing" tipi yolcu uçağının önünü kestiği belirtildi.

Rafale'nin, uçağı görsel olarak tanımladığı ve uçakla telsiz bağlantısı kurduğu aktarılan açıklamada, savaş uçağının yerel saatle 11.18'de Rijeka ile Delnice arasındaki bölgede muharip hava devriyesi gerçekleştirerek, Malta uçağına Hırvatistan hava sahası dışına kadar eşlik ettiği kaydedildi.

Yolcu uçağının yerel saatle 11.20'de Slovenya hava sahasına girdiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hava operasyonunun, NATO'nun İspanya'daki Torrejon Birleşik Hava Harekat Merkezinin (CAOC Torrejon) Hırvat Rafale savaş uçağının, söz konusu uçağı görsel olarak tanımlamak üzere önleme görevine kalkması emrinin ardından başlatıldığı bildirildi.

"Olası tehdit" olarak ilan edildi

Yunanistan-Almanya güzergahında uçan yolcu uçağının, Torrejon'daki merkez tarafından "olası tehdit" olarak ilan edildiği belirtilen açıklamada, İtalya'daki Komuta Raporlama Merkezinin (CRC) bilgilerine göre, uçağın transponder sisteminde uçak kaçırma anlamına gelen "7500" kodunun girili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, operasyon süresince Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Başbakan Yardımcısı ve Gaziler Bakanı Tomo Medved, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Davor Bojinovic, Başbakan Yardımcısı ve Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkovic'in Başbakan Andrej Plenkovic ve Hırvat Hava Kuvvetleri ile koordinasyon içinde olduğu kaydedildi.

Söz konusu uçağın, Almanya'ya güvenli şekilde iniş yaptığı ve olayın telsiz arızasından kaynaklanan yanlış alarm olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Hırvatistan Malta
Sıradaki Haber
ABD'nin Atina Büyükelçisi Guilfoyle görevinin sona erdiğini duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:12
İletişim Başkanı Duran: Dijital alanı güvenli kılmak en önemli görevimizdir
20:45
İstanbul'da 5 katlı binada yangın
20:35
Rekabetçi Sektörler Programı'ndan yaklaşık 260 milyon euroluk finansman
20:10
İletişim Başkanlığının 'Türkiye Bilişim Ödülleri 2026' başvuruları başladı
19:58
Bakan Güler: Türkiye, dost ve müttefiklerinin güvenliğine de katkı sunmayı sürdürecektir
19:50
Bakan Göktaş: Çocuk hesaplarına yönelik yüksek gizlilik ayarları getiriyoruz
Mehmetçik hedefleri tam isabetle vurdu
Mehmetçik hedefleri tam isabetle vurdu
FOTO FOKUS
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda arıza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ