Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Süper Lig'de koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor.
Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.
Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor.
Etiketler: Erzurumspor Hatayspor Süper Lig
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