Cenk Tosun, Türkiye'nin Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşmesini değerlendirdi.

"Bizim kalitemizde bir takım olmadıklarını düşünüyorum"

TRT Spor'a telefonla bağlanan golcü futbolcu, Hollanda ve Norveç'in güçlü ekipler olduğunu belirtti.

"Birinci torbadan kimi çeksek zor rakip olacaktı. Hollanda da çok güçlü bir rakip. Bize benzer yeni bir yapılanmaya girdiler. Takımı gençleştirdiler, iyi top oynuyorlar. Almanya ve Fransa'nın olduğu grupta iyi işler yapmışlardı. Zamanında yendik. İnşallah yine yeneriz. Üçüncü torbadan beklemediğimiz biraz zor bir rakip çıktı. Bizim kalitemizde bir takım olmadıklarını düşünüyorum."

Cenk Tosun: Hollanda güçlü bir rakip, iyi top oynuyorlar. Zamanında yendik, inşallah yine yeneriz. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki performansımızı ortaya koyarsak bu gruptan Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum. pic.twitter.com/JxXvymqziE — TRT Spor (@trtspor) December 7, 2020

Cenk, koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde iyi futbol oynadıklarını aktardı.

"2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığımız maçlardaki gibi odaklanır ve üzerine koyarsak, bu grubu lider tamamlayacağımızı veya ikinci olarak play-off'tan Dünya Kupası'na gideceğimizi düşünüyorum."

"Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi olduğumuzu herkes görecek"

Milli futbolcu, Hollanda ve Norveç dışındaki takımları küçümsemediğini vurguladı.

"Karadağ, Letonya ve Cebelitarık'ı küçümsemek istemiyorum ama zirve yarışı Hollanda, Türkiye ve Norveç arasında geçecek. Hollanda çok iyi bir takım. Norveç'te Sörloth, Haaland ve Odegaard var. Bizde de çok yetenekli oyuncular var. İyi ve güzel bir hava yakaladık. Bunu da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdik. Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi olduğumuzu herkes görecek. İnşallah birinci olarak çıkmak istiyoruz."

Everton'daki durumu

Uzun süreli sakatlıktan çıkan 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Everton'daki durumuyla ilgili de konuştu.

"Yaklaşık 2 aydır takımla çalışıyorum. Kadroya giriyorum. Hoca, yavaş yavaş oyuna alıyor. Az da olsa bana güvenip oyuna alıyor. İdmanları iyi yapıyorum, hoca ile aram çok iyi. Yaklaşık 8 ay oynamadığım için zorlandım ama yüzde 100'lük konuma geldim. Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum, dizim tutuyor, hiçbir sorun yok. Aralıkta 8 maç oynayacağız. Orada bana da şans gelecektir. Hazır olup, oynadığım maçlarda takıma katkı vermek ve goller atmak için elimden geleni yapacağım."