Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşen ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü, kurayı değerlendirdi.

Güneş, TRT Spor'a telefonla bağlandı.

"Kura bir şans işi. Hayırlı olsun. Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası'na katılmak için olağanüstü çalışmak gerekiyor. Bu takımların hepsi güçlü."

"Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ile Norveç görünüyor"

Tecrübeli teknik adam, üçüncü torbadan güçlü Norveç'in geldiğini aktardı.

"Cebelitarık ile daha önce hiç karşılaşmadık. Letonya'ya 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi kaybetmiştik. Çekişeceğimiz takımlar kağıt üzerinde Hollanda ile Norveç görünüyor. Önemli olan bütün maçları kazanmak için sahaya çıkmak. Biz de öyle yapacağız. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Hollanda ile daha önce oynayıp kazanmıştık ama güçlü bir takım. Norveç'in güçlü oyuncuları var."

Şenol Güneş: Çekişeceğimiz takımlar Hollanda ve Norveç gibi görünüyor kağıt üzerinde. Rakiplere göre çalışıp, analiz yapacağız. İyi bir oyuncu grubuyla bu gruptan çıkmaya çalışacağız. pic.twitter.com/BnpRwh7k2B — TRT Spor (@trtspor) December 7, 2020

"Bizim çocuklarımız'la bu gruptan çıkmaya çalışacağız"

Şenol Güneş, rakipleri çalışacaklarını vurguladı.

"Hem rakipler hakkında bilgi toplayacağız hem de analizlerini yapacağız. Kendi takımımızda kadromuz aşağı yukarı belli. 'Bizim çocuklarımız' dediğimiz iyi oyuncularımızla bu gruptan çıkmaya çalışacağız."

"Önümüze kim çıkarsa onu yenmek için çalışacağız"

Güneş, Hollanda'nın zor takımlardan biri olduğunu anlattı.

"Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Portekiz bize daha uygun. Hollanda, son dönemde hem Almanya hem de Fransa ile yaptığı maçlarda çok iyi futbol oynadı. Yeniden bir çıkış yapmak istiyorlar. Hangi takım olursa olsun her maça kazanmak için çıkan, sevimli, tutkulu, çalışkan, sonuna kadar savaşan bir takım olup, oyuncu kalitemizle ülkemizi iyi tanıtmak istiyoruz. Bir yola girdik. Bu yolun sonu da aydınlık olsun istiyoruz. Dünya Kupası'na gitmek için önümüze kim çıkarsa onu yenmek için çalışacağız."