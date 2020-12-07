Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eskişehirspor'da 2 kişinin testi pozitif çıktı
Eskişehirspor, 1 futbolcu ve 1 antrenörün koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir antrenörümüz ve bir futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. pic.twitter.com/MQNRsltu0E— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) December 7, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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