Tuchel, oyuncularıyla maçın ciddiyeti hakkında konuştuklarını aktardı.

"Herkesin anladığına eminim. Söylemimizde bir değişiklik olmadı. Manchester United ve Leipzig’in ardından 3. final olacak ve biz bunu kazanacağız."

"Basite alacağımız bir takım değil"

Deneyimli çalıştırıcı, grubu lider olarak bitirme şanslarının bulunduğu yönünde gelen soruya yanıtverdi.

"Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. değil. 1. olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil."

"İrfan Can oldukça etkili biri"

Thomas Tuchel, Leipzig karşısında 3 gol atan İrfan Can Kahveci ile ilgili konuştu.

"Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız."

"Rafinha'nın son performansları beni şaşırtmadı"

Tuchel, Brezilyalı futbolcu Rafinha’nın yaşadığı sakatlıklara rağmen performansında azalma olmadığına dikkat çekti.

"Rafinha istisnai, en iyisini veren, oynamak için tam kalitesi olan biri. Sakatlıkları oldu ama son performansları beni şaşırtmadı. Teknik kalitesi çok yüksek. Bir antrenör olarak onunla çalışmak büyük bir zevk."

Kean: Başakşehir’in iyi bir takım olduğunu biliyoruz

Yetenekli futbolcu Moise Kean ise Başakşehir müsabakasıyla alakalı görüşlerini ifade etti.

"İstanbul’daki maç büyük bir maçtı. Bu başka bir karşılaşma. Başakşehir’in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 enerjiyle oynayacağız."