Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Avrupa'da 698. maçına çıkacak
THY Avrupa Ligi erteleme maçında yarın Fransa temsilcisi ASVEL'i konuk edecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 698. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 697 karşılaşmada 394 galibiyet ve 303 yenilgi aldı.
Yüzde 56,5 galibiyet oranına sahip Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 450. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 449 karşılaşmada 237 galibiyet alırken, 212 kez yenildi.
Anadolu Efes, yarınki rakibi ASVEL ile Avrupa kupalarında 10 kez karşı karşıya geldi. Rakibine 7 kez üstünlük kuran lacivert-beyazlı ekip, 3 maçtan mağlup ayrıldı.
İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta Anadolu Efes, üçer galibiyet ve yenilgi alırken, THY Avrupa Ligi'ndeki 4 maçı da kazanmayı başardı.
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