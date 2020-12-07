Galatasaray’da Diagne fırsatı iyi değerlendirdi. Falcao’nun sakatlığı sonrasında forma şansı bulan Senegalli oyuncu, performansı ile teknik direktör Fatih Terim’in gözüne girdi.

Son 3 karşılaşmada 5 kez ağları havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, gol sayısında Falcao’yu yakaladı.

Ocak 2019’da Galatasaray kariyeri başlayan Mbaye Diagne, performansı ile sürekli tartışıldı.

2018-2019 sezonunu 30 kez ağları sarsan ve sezonu 'gol kralı' olarak tamamlayan Diagne, 20 golü Kasımpaşa, 10 golü de sarı kırmızılı forma ile kaydetti.

Diagne, attığı bu gollerle de 'bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu' unvanının sahibi oldu.

Bir sonraki sezon Falcao’nun transfer edilmesi ile Diagne ile yol ayrımına gelindi. Club Brugge'a kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, Belçika'da istediği şansı bulamadı.

Bu sezona da satışı gündemde olarak başlayan Mbaye Diagne, farklı bir şekilde geri döndü.



Avrupa Ligi’nde Neftçi Bakü filelerini iki kez havalandıran Senegalli golcü, antrenman performansı ile de takımda kalmak istediğini gösterdi.

Süper Lig'de uzun süre gol hasreti çeken Diagne, suskunluğunu 9. haftadaki Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde attığı golle bozdu.

Çaykur Rizespor deplasmanında hat-trick yapan Mbaye Diagne, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında da güzel bir gole imza attı.

Diagne, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 33 resmi maçta 18 gol kaydetti.