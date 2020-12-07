UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, F Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem vazifesini üstleneceği müsabakada VAR hakemleri olarak Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yer alacak.

Halil Umut Meler Manchester City- Olympique Marseille maçına

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Çarşamba günü İngiltere'nin Manchester City ile Fransa'nın Olympique Marseille takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Cevder Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakada dördüncü hakem vazifesini Arda Kardeşler üstlenirken, Ali Palabıyık, Alman hakem Sascha Stegemann ile VAR'da görev alacak.