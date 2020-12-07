Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsunspor'da koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı ekibin 8 Aralık Salı günü sahasında yapacağı Menemen Belediyespor maçı öncesinde tüm oyuncular Covid-19 testinden geçti.
Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Covid-19'a yakalandığı belirlendi.
"Menemenspor maçı öncesi dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 1 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir."
Menemenspor maçı öncesi dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 1 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır.— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) December 7, 2020
Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir.
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Etiketler: Koronavirüs
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