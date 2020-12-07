Kırmızı-beyazlı ekibin 8 Aralık Salı günü sahasında yapacağı Menemen Belediyespor maçı öncesinde tüm oyuncular Covid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Covid-19'a yakalandığı belirlendi.

"Menemenspor maçı öncesi dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış, 1 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir."