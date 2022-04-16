Hatayspor, Sivasspor'u Yeni Hatay Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti.

Mücadelenin gollerini, Sivasspor'da Ziya Erdal 28. dakikada penaltıdan kaydederken bu gole Hatayspor 61. dakikada Yassine Benzia ile karşılık verdi.

Galibiyet hasreti dört maça çıkan Hatayspor 49 puana yükseldi. 3 maçtır galip gelemeyen Sivasspor da puanını 42'ye getirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada sol kanattan Onur Ergün'ün ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere çıktı.

VAR KARARIYLA PENALTI - 27. dakikada Demir Grup Sivasspor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Adekugbe, ceza alanının sağ çaprazında topa eliyle müdahale etti.

Pozisyon sonrası VAR odasının uyarısı üzerine hakem Ozan Ergün, Adekugbe'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 28. dakikada Ziya Erdal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

36. dakikada Diouf'un pasında savunma arkasına sarkan El Kaabi'nin sert şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü; meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölüm Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Sivasspor'un Gradel ile sol kanattan geliştirdiği atakta kale önüne yaptığı ortada topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda kaleci Munir topu uzaklaştırdı.

53. dakikada sağ kanatta Ahmet Oğuz'un son çizgiden ortasını yapmak istediği topa Adekugbe ayak koydu. Ceza sahası dışına doğru açılan topu önünde bulan Erdoğan Yeşilyurt'un sert şutunda kaleci Munir, son anda topu kornere çeldi.

GOL - 61. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sadık Baş'ın ortasında ceza alanı içinde topun gelişine vuran Benzia'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

71. dakikada sağ kanatta El Kaabi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Benzia'nın şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, gole izin vermedi.

74. dakikada Fajr'in ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Munir'den döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Ziya Erdal'ın vuruşunda Munir bir kez daha topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Sivasspor'un sol kanattan gelişen atağında Sefa Yılmaz'ın pasında topu alan Yatabare'nin ceza alanı yan çizgisinden çektiği sert şutta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Lobjanidze), Sackey, Falette (Dk. 46 Fatih Kurucuk), Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 86 Selimcan Temel), Boudjemaa, Benzia (Dk. 77 Saint Louis), El Kaabi (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım), Sadık Baş, Diouf

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Cofie (Dk. 65 Hakan Arslan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Fajr), Ulvestad, Gradel (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare (Dk. 89 Konate)

Gol: Dk. 28 Ziya Erdal (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Benzia (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 40 Sackey, Dk. 78 Munir (Atakaş Hatayspor), Dk. 78 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Ömer Erdoğan: Genel anlamda istediğimiz şekilde bir oyun olmadı

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, müsabakanın genel anlamda bekledikleri şekilde geçmediğini belirtti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Erdoğan, sahalarında daha baskılı, arzulu oynayıp, topun ağırlıkla kendilerinde olmasını beklediğini ifade etti.

"Tabii ki skordan memnun değilim. Oyundan ise memnun olduğum bölümler var. Genel anlamda beklediğimiz, istediğimiz şekilde bir oyun olmadı. Topun bizde olduğu bölümlerde dikine paslarla hücum yapmayı çalıştık. Bugün maalesef daha fazla birinci bölgeden üçüncü bölgeye yüksek toplarla hücum yapmayı denedik. Ancak böyle bir oyun anlayışını ne ben söyledim, ne de zaten öyle bir oyun anlayışımız var. Sanırım savunmadan çıkarken orta saha oyuncularımızın hareketsizliğinden, oyunu daha fazla üçüncü bölgeye aktararak orada pozisyon bulmaya çalıştık. Onda da başarılı olamadık."

Erdoğan, maçın ikinci yarısında yakaladıkları net pozisyonları olduğunu ve golü de bu bölümde bulduklarını aktardı.

"Oyunun genelinde galibiyeti hak ettik mi? Bence hak etmedik. İki takımın da bir puanı hak ettiğini düşünüyorum. Penaltı doğru karar ama bizim de burada kendimizi bir sorgulamamız lazım. Sezon içerisinde bu 8'inci penaltımızdı. Yanlış bilmiyorsam 5'inci ele çarparak meydana gelen penaltı. Hani bunu da açıkçası bir hoca olarak ben nasıl çalıştırayım? Oyuncuya kenar ortası yapılırken kollarını aç veya kapat dememe gerek olmadığını düşünüyorum ama maalesef futbol içinde ani refleksler oluşuyor. Üzgünüm."

Erdoğan, kalan 5 maçta maksimum puan toplayarak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Rıza Çalımbay: Ben takımımın oynadığı oyundan çok memnunum

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hatay'a puan ve puanlar almaya geldiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Çalımbay, karşılaşmaya 3 puan için çıktıklarını aktardı.

"Maalesef 1 puan aldık. Ben takımımın oynadığı oyundan çok memnunum. İki takım da çok güzel mücadele etti. Biz kadromuzu da değişik bir şekilde çıkardık. Çok güzel de pozisyonlarımız vardı ama bir tanesinden yararlanabildik. Bu sıcakta, atmosferde, karşımızdaki takım da iyi bir takım, alınan 1 puan hakikaten iyi."

Önlerinde kupa maçı bulunduğunu anımsatan Çalımbay, Hatay'da sıcak havada oynanan karşılaşmanın kupa maçı öncesi avantaj sağlayacağını kaydetti.