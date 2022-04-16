Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeşil sahalardan kadına şiddete "dur" denecek
[Fotoğraf: AA]
Aile ve kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarında takımlar sahaya "Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur" yazılı pankartla çıkacak.
İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Türkiye Futbol Federasyonu, aile içi ve kadına şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak ve topluma mesaj vermek amacıyla ortak bir çalışmaya imza attı.
Bu kapsamda 18 Nisan'ın da dahil olduğu tüm Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçlarında ev sahibi takımların futbolcuları sahada "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankart açacak.
Ayrıca kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirten bu mesaj, müsabakalar başlamadan önce anons edilecek, maç aralarında da bu mesajın verilmesine devam edilecek.
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