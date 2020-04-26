Tecrübeli kalecinin sarı lacivertli kulüpten ayrılacağı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Uzun, "Öncelikle bu sezonu tamamlamak gerekiyor. Harun Tekin önemli bir kaleci ve milli takım seviyesine yükselmiş bir isim. Fenerbahçe ile 1 sene daha sözleşmesi var. Bize şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok." dedi.

Altay Bayındır'ın Fenerbahçe'ye transferinden sonra yedek kaleci pozisyonuna düşen Harun Tekin bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol yerken, 6 mücadelede kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe 2018 yılında transfer ettiği 30 yaşındaki kaleci için Bursaspor'a 2 milyon 750 bin avro bonservis bedeli ödemişti.

Harun'un, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek.