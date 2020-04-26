Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Günay, TRT SPOR Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Günay, bir süre hastanede tedavi görüp ardından evinde karantinaya girmişti.

"Sivas'a götüren uçak, içimize kurt düşürdü"

Yusuf Günay, Covid-19'dan şüphelendiği ilk anı anlattı.

"8 Mart'ta maç için Sivas'a gitmiştik. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bindik ve uçağın İngiltere'den geldiğini söylediler. O zaman içimize kurt düşmüştü. Abdurrahim Bey ve Fatih hocamızda pozitif çıkınca ben de test yaptırmaya karar verdim. Ve sonuç pozitif geldi."

"Bu milletin bir parçası olduğum için son derece mutluyum"

Günay, koronavirüs salgınının geçmiş salgınlardan farklı olduğunu dile getirdi.

"Dünya tarihinde insanoğlu pek çok salgın geçirmiş. Ancak bu bütün dünyayı aynı anda etkileyip, herkesi evde bırakan ilk salgın. Bu yüzden herkesin kurallara uyması gerekir."

"Ülkemizde dayanışma çok ön planda. Sağlık sistemimiz gayet yerinde"

Yusuf Günay, sağlık çalışanlarının salgın sürecindeki fedakarlığına dikkat çekti.

"Ülkemizde dayanışma çok ön planda. Sağlık sistemimiz gayet yerinde... Çok şükür batı ülkelerinde yaşanan sıkıntıları çekmedik. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Onları ne kadar kutlasak azdır.... İnsanımız, başkasının hayatını kurtarmak için kendi hayatını seve seve tehlikeye atabiliyor. Dünyada böyle bir millet yok. Bu milletin bir parçası olduğum için son derece mutluyum."

"Derbiyle ilgili bizi yanlış anladılar"

Yusuf Günay, seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi ve sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili soruyu yanıtladı.

"Beşiktaş maçı öncesinde aslında maçların oynanması düşünülüyordu. Biz de ona göre tedbirlerimizi aldık. Perşembe günü seyircisiz onanmasına karar verildi. Biz kulüp olarak buna karşıydık. 'Madem bu salgın yaygınlaştı. Biz Avrupa’nın düştüğü hataya düşmeyelim' dedik. Yine bir maç için görev yapan bin kişiye yakın insan oluyor. Biz bu maçın oynanmamasını istedik. İnsanlar, 'Galatasaray bu maçı seyircisiz oynamak istemiyor' diye yorumladı ve bizi yanlış anladılar. Biz İtalya gibi seyircisiz oynamak yerine ligi ertelenmesi istedik."

"Futbol kulüplerini ekonomik olarak derinden etkileyen bir durumla karşı karşıyayız"

Günay, futbol kulüplerini ekonomik olarak çok derinden etkileyen bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade ederek, "Her kulübün kendi imkanları farklı...FIFA, aldığı bir kararla koronavirüs pandemisini olağanüstü bir hal olarak kabul etti" dedi.

"Her gün en az 2-3 saat video konferansla toplantılar yapıyoruz"

Günay, Galatasaray yönetiminin, koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle ilgili yaptığı çalışmalara değindi.

"Neredeyse her gün en az 2-3 saat video konferansla toplantılar yapıyoruz. Kulübümüz bu süreçten en az zararla nasıl çıkar diye sürekli fikir alışverişi halindeyiz. Bu süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ümit ediyorum Galatasaray'ımızın lehine sonuçlanır."

"UEFA da liglerin tamamlanmasının doğru olacağını beyan ediyor"

Günay, Süper Lig'e kaldığı yerden devam edilmesi yönündeki görüşle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

"Sahada tüketilen alın terine herkes saygı duymalı. Dolayısıyla bu lig oynanacak ve lig bitecek. Zaten UEFA da liglerin tamamlanmasının doğru olacağını beyan ediyor. Liglerin Haziran'da başlayıp, Temmuz ayında sonuçlanacağını tahmin ediyoruz."

Şampiyonluk için "3T1Y" formülü

Yusuf Günay, şampiyonluğun formülünü "3T1Y" şeklinde adlandırdı.

"Bu sene şampiyonluk yolunda en önemli takımız. Bir takımın şampiyon olabilmesi için 4 unsurun bir arada olması lazım. '3T1Y' diyorum ben... Birinci T iyi bir taraftar grubu, ikincisi iyi bir takım, üçüncü T teknik heyet, Y ise iyi bir yönetim. Biz diğer iki şampiyonluğu tüm bunları sağladığımızda kazandık."

"Fatih hocanın sağlığı gayet iyi"

Fatih Terim'le sık sık görüştüklerini ve tecrübeli teknik adamın sağlık durumun gayet iyi olduğunu dile getiren Yusuf Günay, takımın liglerin başlama tarihin kesinlik kazanmasının ardından tesislerde çalışmalara başlayacağını dile getirdi.

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gündemde mi?

Transferde ismi geçen Sivasspor'un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş hakkında da konuşan Yusuf Günay, "Sözü geçen 2 oyuncuda şu an şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın oyuncuları. Böyle bir süreçte bu oyuncular hakkında yorum yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Lemina, Onyekuru ve Selçuk İnan'ın durumu

Günay, takımda kiralık olarak oynayan Lemina ve Onyekuru ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Selçuk İnan'ın durumlarıyla ilgili soru üzerine, "Bu futbolcuların durumunu sezon sonu konuşabiliriz. Şu an sadece 23. şampiyonluğa konsantre olduk" dedi.

"Şampiyonluk artık son kulvarda"

Yusuf Günay, şampiyonluk için önlerinde 8 maç kaldığını belirtti.

"Şampiyonluk artık son kulvarda... Bu yürüyüş içerisinde önümüzdeki sezonun planlanması yönünde açıklamamız olamaz. Galatasaray için doğru olanı yapmak çabası içerisindeyiz. Tabii ki çalışmalarımız devam ediyor. Tüm konsantrasyonumuz Galatasaray'ın şampiyonluğu üzerinedir."

Karantina günlerinde ne yapıyor?

"Karantina gülerinde İlber Ortaylı hocamızın kitaplarını okuyorum. Bol bol film izliyorum. Sürekli müzik dinliyorum. Galatasaray taraftarı gibi biz de futbolu çok özlüyoruz. Hepimiz aynı özlem içerisindeyiz. Biraz daha sabredelim. Bugünler geçtiğinde tekrar o eski coşkulu, heyecanlı günlere geleceğiz."