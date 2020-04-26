Galatasaray'da mali tedbir paketi hazırlandı ve futbolcular ile birlikte A Takım profesyonellerine sunuldu.

Koronavirüsün futbol ekonomisine verdiği zararları azaltmak için hazırlanan önlem paketinde, yönetimin 3 isteği bulunuyor.

Sarı kırmızılı yönetimin ilk isteği, ligin geri kalanı için ortaya çıkan hak edişlerden yüzde 30 feragat edilmesi.

15 Mart 2020'ye kadar olan tüm hak edişlerin garantisini veren yönetim, ligin kalan kısmı için oyunculardan yüzde 30 indirim de talep etti.

Yönetimin futbolcular ve A Takım profesyonellerinden ikinci isteği de ligin sonuna kadar olan alacakların ötelenmesi. Futbolculara, alacaklarının sezonun yeniden başlaması ile ödenmesi teklif edildi.

Yönetimin hazırladığı mali tedbir paketindeki son madde ise sözleşmesi olan futbolcuların kontrat süresi boyunca imza altındaki alacaklarında yüzde 30 indirime gitmeleri. Tüm oyuncuların yıllık garanti ücretlerinin aşağıya çekilmesi istenirken, başarı bonusu maddelerine dokunulmayacağı öğrenildi.