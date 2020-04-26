Bonservisi elinde olan futbolculara yönelen yönetim, scout ekibiyle birlikte geniş çaplı bir liste hazırlıyor.

Eksik bölgelere bu şekilde takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da isteği doğrultusunda belirlenecek oyuncuları kadrosuna katmaya çalışacak.

Kiralık olarak forma giyen Diaby ve Rebocho ile yollar ayrılacak. Elneny için Arsenal ile bir görüşme daha yapılacak. Boateng’in durumu ise belirsiz.

Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde kiralama formülünü ikinci plan olarak düşünüyor.

Kiralık olarak kadroya katılan oyuncuların aidiyet duygusu ile alakalı sıkıntı çektiği ifade edilirken, maliyetler ise transferde belirleyici faktör olacak.