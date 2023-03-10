Eski milli futbolcu Halil Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih takımına ait kampüsün yöneticiliğine getirildi.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, Halil Altıntop'un altyapının da bulunduğu yerleşkenin yeni spor direktörü olarak atandığı belirtildi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic, "Halil Altıntop'a büyük güven duyuyoruz. Kampüste üçüncü yılını geçiriyor, kulübü tanıyor, prosedürleri biliyor ve profesyonel futbolda 15 yılı aşkın oyunculuk deneyimini de beraberinde getiriyor. Halil bu görevinde kampüsü geliştirmeye devam edecek. Kendisine yeni ve önemli görevinde başarılar diliyorum." dedi.

2020'den bu yana Bayern Münih kampüsünde görev alan Halil Altıntop ise "Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum. Kampüsteki başarılı çalışmaları birlikte sürdürebilmemiz için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kulübün gençlik geliştirme merkezine 2020'de katılan Halil Altıntop, profesyonel takıma giden yetenekler için koordinatörlük yapıyor ve kiraya verilen isimlerle ilgileniyordu.