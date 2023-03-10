Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig bugün:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Spor Toto 1. Lig yarın:

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)

12 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

19.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)

13 Mart Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup yarın:

14.00 1461 Trabzon FK-Etimesgut Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.00 Fethiyespor-GMG Kastamonuspor (Fethiye İlçe)

14.00 Pazarspor-Ankara Demirspor (Pazar İlçe)

14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)

14.00 AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Kırşehir FK (Uşak 1 Eylül)

14.00 Bucaspor 1928-Serik Belediyespor (Yeni Buca)

14.00 Weecoins Kırklarelispor-Sarıyer (Kırklareli Atatürk)

14.00 Bitexen Vanspor-İskenderunspor (Van Atatürk)

Beyaz Grup yarın:

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK (Düzce 18 Temmuz)

14.00 Anagold 24 Erzincanspor- Isparta 32 Spor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

14.00 İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (inegöl İlçe)

14.00 Bayburt Özel İdare-Şanlıurfaspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Tarsus İdmanyurdu-Somaspor (Tarsus İlçe)

14.00 Ankaraspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Esenler Erokspor-Bursaspor (Esenler Erokspor)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hes İlaç Afyonspor (Diyarbakır)

14.00 Sivas Belediyespor-Batman Petrolspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

TFF 3. Lig

1. Grup yarın:

14.00 Gema Polimer Sile Yıldızspor-Yomraspor (Şile)

14.00 Hacattepe 1945-1954 Kelkit Belediyespor (Osmanlı)

12 Mart Pazar:

13.00 Entegre Solar Elazığspor-52 Orduspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Belediye Derincespor-BC Group Ağrı 1970 (Belediye Derincespor Doğal Çim)

14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Karşıyaka (Faruk Çelik)

14.00 Edirnespor-Eskişehirspor (Edirne 25 Kasım)

14.00 Nevşehir Belediyespor-İdaş Çatalcaspor (Nevşehir Gazi)

14.00 1922 Konyaspor-Amasyaspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

14.00 Belediye Kütahyaspor-Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu (Dumlupınar)

2. Grup yarın:

14.00 Turgutluspor-Darıca Gençlerbirliği (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Yeşilyurt D.Ç Ofspor-Armoni Alanya Kestelspor (Of İlçe)

12 Mart Pazar:

14.00 Karaman FK-Kınay Bulvarspor (Kemal Kaynaş)

14.00 Bayrampaşa-Amberçay Eynesil Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyeetler-Ergene Velimeşespor (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Kuşadaspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)

14.00 Orduspor- 23 Elazığ FK (Yeni Ordu)

3. Grup yarın:

14.00 Bursa Yıldırımspor-Efeler 09 Spor FK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Tepecik Şenol Güneş)

14.00 Fatsa Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Fatsa İlçe)

12 Mart Pazar:

14.00 68 Aksaray Belediyespor-Güneş Holding Çankaya FK (Dağılgan)

14.00 Kepez Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Kepez Hasan Doğan)

14.00 Muş 1984 Muşspor-Merkür Holding Erbaaspor (Merkez Karasu Sentetik Çim Saha)

14.00 Artvin Hopaspor-Bergama Belediyespor (Hopa İlçe)

14.00 Akhisarspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Spor Toto Akhisar)

Kadın Futbol Süper Ligi

A Grubu, 12 Mart Pazar:

12.00 Beşiktaş Vodafone-Vulfz Fatih Karagümrük (Fulya Hakkı Yeten Tesisleri)

12.00 Fatih Vatanspor-ALG Spor (Fatih Mimar Sinan)

B Grubu, 12 Mart Pazar:

12.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Kireçburnu-Galatasaray Petrol Ofisi (Çayırbaşı)

12.00 Konak Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor (Atatürk 1 Nolu Yan Saha)

13.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Trabzonspor (Osmanlı)