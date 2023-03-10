Basketbolda haftanın programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 20'nci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi bugün:
19.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)
Yarın:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkim (TOFAŞ)
12 Mart Pazar:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
13 Mart Pazartesi:
19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarın:
18.00 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)
12 Mart Pazar:
14.00 Rize Belediyespor-Antalya Toroslar Basketbol (Rize Yenişehir)
15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Bursa Naim Süleymanoğlu)
16.00 Emlak Konut-Nesibe Aydın (Başakşehir)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi bugün:
18.00 Sigortam.net-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Akatlar Spor ve Kültür)
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor (M. Sait Zarifoğlu)
15.45 Ankaragücü Mamak Belediyespor-Depomaxx Haremspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
17.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Mustafa Dağıstanlı)
12 Mart Pazar:
15.45 Antalya Güneşi-Akran Gemlik Basketbol (Kepez Turgut Özal)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kurtdereli)
13 Mart Pazartesi:
18.00 Finalspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Bursa Naim Süleymanoğlu)
14 Mart Salı:
17.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)
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