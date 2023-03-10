Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi bugün:

19.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)

Yarın:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Muradiye)

15.30 Beşiktaş Emlakjet-TOFAŞ (BJK Emlakjet)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkim (TOFAŞ)

12 Mart Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

15.30 Galatasaray Nef-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

13 Mart Pazartesi:

19.00 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarın:

18.00 BOTAŞ-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

12 Mart Pazar:

14.00 Rize Belediyespor-Antalya Toroslar Basketbol (Rize Yenişehir)

15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Bursa Naim Süleymanoğlu)

16.00 Emlak Konut-Nesibe Aydın (Başakşehir)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi bugün:

18.00 Sigortam.net-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Akatlar Spor ve Kültür)

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Çağdaş Bodrumspor (M. Sait Zarifoğlu)

15.45 Ankaragücü Mamak Belediyespor-Depomaxx Haremspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

17.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Mustafa Dağıstanlı)

12 Mart Pazar:

15.45 Antalya Güneşi-Akran Gemlik Basketbol (Kepez Turgut Özal)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kurtdereli)

13 Mart Pazartesi:

18.00 Finalspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Bursa Naim Süleymanoğlu)

14 Mart Salı:

17.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Edip Buran)