Haliç'te, Atatürk (Unkapanı) Köprüsü önünde başlayıp Eyüp'teki Miniatürk iskelesi önüne kadar 4 bin 500 metre boyunca, Deniz Küreği Dört Çifte (C4X+) tekneleriyle gerçekleşen yarışlar, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 19 yaş altı kadınlar, 19 yaş altı erkekler, büyük kadınlar, büyük erkekler ve masterlar kategorilerinde düzenlendi. Organizasyona 18'i Türk, 4'ü yabancı olmak üzere toplam 22 takım ve 360 sporcu katıldı.

İlk yarışlarda kazananlar belli oldu

Parkur boyunca yerleştirilen işaret şamandıralarının dümencilere bitiş noktasına kadar yol gösterdiği yarışlar, büyük çekişmelere sahne oldu.

Master Mix adıyla düzenlenen ilk yarışa 13 kürek takımı katıldı ve bu yarışı Galata Kürek C takımı kazandı.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarış ise kadınlar kategorisinde 10 takım arasında gerçekleşti. Parkur sonunda yarışı Galatasaray Spor Kulübü kürek takımı birincilikle bitirdi.

Organizasyonda farklı kategorilerde yarışlar gün boyu sürecek.

Yarışmacılar konuştu

Master Mix kategorisinde düzenlenen yarışa katılan Pera Kürek takımından İrem Kartal, yarışın güzel olduğunu fakat farklı bir havayla karşılaştıklarını belirtti.

"Dün antrenman yapmıştık, seviniyorduk sakin bir suda kürek çekeceğimizi düşündüğümüz için ama bugün biraz daha farklıydı. Dalgalarla biraz boğuştuk. 4 bin 500 çekmek de keyifliydi."

[Fotoğraf: AA]

Aynı takımdan Gökhan Tarı da, 180 nabızla konuştuğuna dikkat çekti.

"Türkiye'de yapılan en zor yarış 4.5 kilometre. Yarışlar normalde, ya 2 bin ya bin metrede yapılıyor. Çok zor bir yarıştı, Haliç süperdi, bunun için mükemmel bir ortam oluşturuldu. 13 tekne yarıştık, hava çok güzel bugün, ne güneşli ne güneşsiz, dalga vardı biraz onunla boğuştuk, o çok daha heyecan kattı. Çok eğlendik biz, umarım izleyenler de eğlenmiştir."

[Fotoğraf: AA]

İsmail Bengin Ertaş ise, alışılmışın dışında hava koşulları olduğunu ancak buna rağmen ekipçe yarışı bırakmayıp parkuru tamamladıklarını, uzun parkura rağmen bırakmadan yarışı bitirmenin kendileri için yeterli olduğunu kaydetti.

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur, Türk sporcuların yurtdışındaki sporcularla rekabetini ve beraber yarışmalarını önemsediklerini vurguladı.

"360-370 tane sporcu var, 18 Türk kulübüyle 22 takım yarışıyor olacak. Akşam üstü saat 7'ye kadar Haliç, deniz küreğiyle nefes alıp veriyor olacak. Bizim için de biraz 'yaza merhaba' dediğimiz bir etkinlik oldu."

[Fotoğraf: AA]

Ödüller etkinlik alanında

Yarışlar için Miniatürk'teki etkinlik alanında ödül organizasyonu da yapıldı. Yarışlardan sonra dereceye giren takımlara madalya, kupa ve para ödülleri, yarışları düzenleyen İBB'ye bağlı Spor İstanbul ve İBB yetkililerince takdim edildi.

[Fotoğraf: AA]