Elde ettikleri derecelerle dikkat çeken 15 yaşındaki milli sporcular Havvanur Velioğlu ve Hakan Kolçak, son olarak 12-15 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele verdi.

Velioğlu, 42 kiloda zirvede yer alırken, Kolçak ise artı 69 kiloda dünya üçüncüsü olarak milli formayı başarıyla temsil etti.

Yeni madalyalarla başarılarını taçlandırmak isteyen milli sporcular, çalışmalarını spor salonunun yenilenme çalışmaları kapsamında geçici süreliğine kapalı olması nedeniyle salona çevrilen dairede sürdürüyor.

Velioğlu ve Kolçak, antrenör Bülent Çiçek yönetimde haftanın 5 günü antrenman yaparak form tutuyor.

[Fotoğraf: AA]

Hedef çıtayı yükseltmek

Milli sporculardan Havvanur Velioğlu, elde ettiği altın madalya için aylarca sıkı bir şekilde çalıştığını anlattı. Velioğlu, eğitim ve sporu bir arada yürütmenin zorluğuna dikkat çekti.

"Hem sınavlar hem de antrenmanlar çok zor geçiyor. Maçların olduğu günler derslerden geri kalma da oluyor. Ancak ikisini bir arada yürütmeyi zamanla öğrendim. Birinci olduğumda, verdiğim emeğin karşılığını aldığımı hissettim. Çabalarımın sonucunu gördüm. Bundan sonrası için zirvedeki yerimi kaptırmamaya çalışacağım. Her geçen gün daha iyi olmaya çabalayacağım."

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nı bronz madalyayla tamamlayan Hakan Kolçak ise başarıya ulaşmasında antrenörünün söylediklerine harfiyen uymasının büyük payı olduğunu vurguladı.

"Emeğimin karşılığını aldım, bu çok güzel bir duygu. Daha iyi olmak için çalışıyorum. Antrenmanlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Dünya üçüncülüğünden birinciliğine yükselmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Bülent Çiçek: Sporcularımla gurur duyuyorum

Antrenör Bülent Çiçek, sporcularının elde ettiği derecelerin kendisini çok mutlu ettiğini aktardı.

Çiçek, Havvanur Velioğlu'nun idmanlarda gösterdiği performansın üzerine çıkarak organizasyonda birinci sırayı aldığını belirtti.

"Aynı şekilde Hakan da yıldızlar ağır sıklette yaptığı maçlar sonunda üçüncülüğe erişti. Sporcularımla gurur duyuyorum. Haftanın 5 günü, bazen 7 günü, bazen çift idman yaparak turnuvalara hazırlanıyorlar."

[Fotoğraf: AA]

Çiçek, dünyanın birçok ülkesinden başarılı ismin Dünya Kupası'nda yer aldığını vurgularken, Havvanur Velioğlu ile Hakan Kolçak'ın üzerine koyarak devam edeceğine ve diğer sporculara da örnek olacaklarına inandığını sözlerine ekledi.