Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko'da görev değişikliği
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Maurizio Gherardini ve genel menajer yardımcısı Derya Yannier ile yeniden anlaşma sağlandı, 2 ismin görev tanımlarında değişiklik yapıldı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2014'ten bu yana sarı-lacivertli ekipte görev alan ve elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan Gherardini'nin 2 yıl boyunca görevine "Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü" unvanıyla devam edecek.
Derya Yannier ise gelecek sezondan itibaren "Fenerbahçe Erkek Basketbol Şubesi Genel Menajeri" olarak görev alacak.
Erkek Basketbol Şubemizdeki İdari Yapılanma Hakkında Bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) June 18, 2022
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Etiketler: Fenerbahçe Basketbol
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