Hakeme yumruklu saldırıya spor camiasından tepki yağdı

Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yeşil zemine girerek maçın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı. Yaşanan olayın ardından futbol camiasından tepki mesajları ardı ardına paylaşıldı.

Kulüplerden yapılan açıklamalar şöyle:

Galatasaray

MKE Ankaragücü – Ç. Rizespor maçının hemen sonrasında yaşanan olaylardan dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisindeyiz. Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, he- pimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz. Bu amaçla, geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği'nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz. Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir.

Beşiktaş

Adalet bir gün herkese lazım olacak! “Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.” 04.09.2022 Josef de Souza Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz.

Fenerbahçe

Yaşananlar kabul edilemez. Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz. Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

Trabzonspor

Sporun Fair-Play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelemizi sürdürürken bu akşam yaşanan çirkin saldırı maalesef ülke futbolumuza büyük zarar vermiştir. Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz! Devletimizin, sporun ruhuna tamamen aykırı bu hadiseyle ilgili gereğini yapacağını inanıyoruz. Sayın Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz.

Çaykur Rizespor

Bugün oynadığımız Ankaragücü maçı sonrası yaşanan istenmeyen olayları şiddetle kınıyoruz. Maçın hakemi Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Konyaspor

MKE Ankaragücü ile Ç. Rizespor arasında oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının kabul edilemez olduğunun altını çiziyor ve şiddetle kınıyoruz. Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz.`

Kasımpaşa

“MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler’e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Kayserispor

Trendyol Süper Ligin 15. hafta müsabakalarından olan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik. Halkımızın tüm kesimleri tarafından izlenen bir müsabakada adaleti tesis etmek üzere görevlendirilmiş kamu görevlisine saldırıda bulunmanın bütün dayanaklardan yoksun olduğunu belirtmek isteriz. Sporun temel değerlerine zarar veren ve futbolun ruhunu yansıtmayan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Halil Umut Meler’e ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Adana Demirspor

Sporda şiddeti kınıyoruz.

Hatayspor

Bu akşam MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşanan üzücü gelişmeleri takip ediyoruz. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve bu üzücü olayı bizzat yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gaziantep FK

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma sonucu yaşanılan olayları büyük bir üzüntüyle takip ettik. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Halil Umut Meler başta olmak üzere yardımcı hakemlere ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Fatih Karagümrük

MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Geldiğimiz nokta kabul edilemez bir hal almıştır ve artık sahada oynanan oyun anlamını yitirmiştir. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Alanyaspor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Başakşehir FK

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın bitiminde, maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Sporun ruhuna hiç yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda asla görmek istemiyoruz. Halil Umut Meler'e, ailesine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Antalyaspor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Spor sahalarında her türlü şiddete karşı olduğumuzu belirterek TFF, MHK ve hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.