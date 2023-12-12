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Spor
AA 12.12.2023 00:39

TBF Başkanı Türkoğlu Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

TBF Başkanı Türkoğlu Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"TFF hakemlerimizden Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Şiddet hiçbir koşulda sporun doğasıyla bağdaşmamaktadır. Sporda ve hayatta şiddetin her türlüsünün daima karşısında olacağız. Başta Halil Umut Meler olmak üzere, tüm spor camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Öte yandan TBF'den yapılan açıklamada da "Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerinden Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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