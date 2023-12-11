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Gündem
AA 11.12.2023 23:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor, şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz."

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Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü Recep Tayyip Erdoğan
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