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DHA - AA 11.12.2023 23:26

Hakem Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hakem Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıyla alakalı tüm şüphelilerin tespiti ve mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Tunç, "Tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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"Yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın"

Tüm şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alınmaları yönünde talimat verildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Olaylarda eylemleri tespit edilen K.Ç. ve Ş.Y.Ş. gözaltına alınmış, hastanede bulunan Kulüp Başkanı Faruk Koca hakkında da gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Diğer şüphelilerin tespiti ile birlikte soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir. Sahalarımızda görmek istemediğimiz bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında yargımızın gereken yaptırımlara karar vereceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
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