Kazananın çıkmadığı karşılaşma sonrası hakeme yumruklu saldırı

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Karşılaşmanın gollerini 14. dakika Morutan (MKE Ankaragücü) geldi, 90+7. dakikada ise sonucu belirleyen golü Gaich (Çaykur Rizespor) kaydetti.

Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, maçın hemen sonrasında hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.https://t.co/BDqPoUVJdK pic.twitter.com/gwXmtuzItS — TRT HABER (@trthaber) December 11, 2023

Saldırının ardından sol gözü moraran Meler, yardımcıları ile polis eşliğinde soyuna odasının yolunu tutabildi.

Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli #adlisoruşturma başlatılmıştır. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 11, 2023

Bakan Tunç, tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini de açıkladı.

TFF'de olağanüstü toplantı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanma kararı aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek." açıklamasını yaptı.

Bakan Bak: Saldırıyı şiddetle kınıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile saldırıya tepki gösterdi:

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz."

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz. — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) December 11, 2023

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıya tepki göstererek, hakem Meler'e geçmiş olsun dileklerini belirtti.

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Radakovic, Mujakic, Alper Uludağ, Ali Kaan Güneren, Moreira (Dokanovic dk. 89), Morutan (Rodrigues dk. 80), Efkan Bekiroğlu (Macheda dk. 75), Cephas, Sowe

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Emirhan Topçu, Alikulov, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Halil İbrahim Pehlivan dk. 81), Sauerbeck (Behnur Keser dk. 70), Varesanovic (Quintela dk. 70), Zeqiri (Gaich dk. 59), Minchev

Goller: Morutan (dk.14) MKE Ankaragücü, Gaich (dk. 90+7) Çaykur Rizespor

Kırmızı kart: Ali Sowe (dk. 50) MKE Ankaragücü, Emirhan Topçu (dk. 90+5) Çaykur Rizespor

Sarı kartlar: Cephas, Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Zeqiri, Minchev, Gaich, Hojer (Çaykur Rizespor)

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy