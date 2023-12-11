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Spor
AA 11.12.2023 14:29

Kopenhag'dan Galatasaray taraftarına uyarı

Kopenhag Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlarının 12 Aralık Salı günü oynanacak maçta kendilerine ayrılan tribün dışında bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Kopenhag'dan Galatasaray taraftarına uyarı
[Fotograf: AA]

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi maçının oynanacağı Parken Stadı'na özel bir trenle gidebilecek Galatasaray taraftarlarının sadece D tribününe alınacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların takımlarını desteklemelerine sadece D tribününde izin verileceği vurgulanan açıklamada, diğer tribünlerde davranış, kıyafet veya başka bir şekilde Galatasaray ile yakınlık sergileyenlerin bilet ücreti iadesi olmaksızın stattan çıkarılacağı vurgulandı.

Ayrıca, stadın çevresinde yarın yerel saatle 15.00'ten itibaren özel ceza bölgesi kurallarının uygulanacağı ve şiddet eylemlerine iki misli ceza verileceği kaydedildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında 12 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Kopenhag'a konuk olacak.

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