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Spor
DHA 11.12.2023 14:17

A Milli Futbol Takım'ın EURO 2024'teki kamp yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda merkez kamp yeri olarak kullanacağı tesis belli oldu. Ay-Yıldızlılar, 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuva boyunca Barsinghausen kenti yakınlarındaki Sporthotel Fuchsbachtal'da konaklayacak.

A Milli Futbol Takım'ın EURO 2024'teki kamp yeri belli oldu
[Fotograf: DHA]

Milliler, antrenmanlarını da burada gerçekleştirecek. Aşağı Saksonya Eyalet Futbol Federasyonu'nun sahibi olduğu ve federasyonun spor akademisini de barındıran, 93 odadan oluşan tesiste, nizami ölçülerde birer doğal ve suni çim saha, bir küçük saha, kapalı spor salonu, fitness salonu ve kapalı havuz ile içerisinde bowling salonuna sahip bir hobi alanı ve toplantı salonları bulunuyor.

Ayrıca otelin kontrolündeki 4 antrenman sahasından oluşan ilave bir tesis de otelin 5 kilometre uzağında yer alıyor. Hannover Havalimanı'na 25 kilometre uzaklıktaki Sporthotel Fuchsbachtal, turnuva süresince yalnızca Ay-Yıldızlı kafileye hizmet verecek. Tesiste başka misafir konaklamayacak.

Maçlara kara yolu ile gidilecek

A Milliler, turnuvadaki ilk maçında 18 Haziran'da Play-Off C galibi, 2'nci maçında ise 22 Haziran'da Portekiz ile yapacağı Dortmund'da oynayacak. Grubun 3'üncü karşılaşması ise 26 Haziran'da Çekya ile Hamburg'da yapılacak.

Barsinghausen'in Dortmund ile Hamburg arasında yer alması ve her iki kente de yakın mesafede bulunması nedeniyle A Milliler, maçlara kara yolu ile seyahat edecek ve müsabakaların bitiminin ardından tesislere dönecek. Bu sayede, futbolcuların daha uzun süre dinlenmeleri mümkün olacak. Öte yandan Sporthotel Fuchsbachtal, bugüne kadar önde gelen birçok milli takım ve kulüplere kamp çalışmaları için ev sahipliği yapmış olması özelliğiyle de ön plana çıkıyor.

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A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Almanya
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