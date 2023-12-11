Milli Güreşçi Alperen Berber Türkiye Şampiyonu oldu

8-10 Aralık tarihleri arasında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 81 ilden 44 takımda 350 sporcunun katıldığı Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çorum’da tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Milli Sporcusu Alperen Berber, 82 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Alperen Berber, daha önce katıldığı U20 Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu, U23 Dünya Şampiyonası’nda ise dünya 2’nciliği unvanını kazanmıştı.

"Başarılarım devam edecek"

Türkiye Şampiyonu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Milli Güreşçi Alperen Berber, "Başarılı olduğum bir şampiyonayı daha geride bırakıyorum. Türkiye Şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Çok çalışıyorum ve şehrimizi, ülkemi gururlandırmak içinde elimden geleni yapıyorum. İnşallah bu başarılarım devam edecek.” dedi.

"Çalışmalarımızın da karşılığını alıyoruz"

Şampiyon olan Alperen Berber ve dereceye giren sporculara teşekkür eden Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Grekoromen Takımı Antrenörü Fatih Üçüncü ise şunları söyledi, "3 yıl önce kurulan takımımız günden güne büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Çok iyi bir takımız ve çalışmalarımızın da karşılığını alıyoruz. Takımımızda sporcularımızın hepsi Samsun’un evlatları, şampiyon olan Milli Sporcumuz Alperen Berber ve dereceye giren takımdaki sporcularıma emeklerinden dolayı teşekkür ederim.” diye konuştu.