Galatasaray, Avrupa kupalarında 314. maçına çıkacak

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 313 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 423 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 465 gole engel olamadı.
Son 23 Avrupa maçında 3 kez kaybetti
Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 23 müsabakada sadece 3 kez yenildi.
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 5'i de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 23 maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi
Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 grupta üst tura çıkma başarısı gösteremedi.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 31 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 121 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 31 beraberlik ve 61 yenilgi gördü.
Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.
Avrupa kupalarında Galatasaray
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
UEFA Şampiyonlar Ligi 121 29 31 61 122 209
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 32 22 7 3 73 34
Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113
UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
Toplam 313 112 84 117 423 465