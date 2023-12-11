Beşiktaş'ta 5 oyuncu kadro dışı

Beşiktaş Kulübü'nün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü ve 5 oyuncunun kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.