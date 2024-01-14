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Spor
AA 14.01.2024 01:29

Hakan Çalhanoğlu golleriyle Inter'i galibiyete taşıdı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) lideri Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun biri penaltıdan 2 gol kaydettiği maçta deplasmanda Monza'yı 5-1 mağlup etti.

Hakan Çalhanoğlu golleriyle Inter'i galibiyete taşıdı

Ligin 20. haftasında konuk ekip Inter'de karşılaşmanın ilk golünü 29 yaşındaki milli futbolcu 12. dakikada penaltıdan kaydetti.

Bu penaltı golüyle birlikte milli futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 8 penaltı atışını da gole çevirdi.

Maçın 14. dakikasında Lautaro Martinez, takımını 2-0 öne geçirdi ve ilk yarı da bu skorla tamamlandı.

Monza'da Raffaele Palladino, 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Inter'i 3-0 öne geçiren golü de kaydetti ve 62. dakikada oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Monza, penaltıdan Matteo Pessina'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Maçın 84. dakikasında bu kez Lautaro Martinez, penaltıdan bir gol daha kaydederken karşılaşmada son gol Marcus Thuram'dan 88. dakikada geldi ve maçı da Inter, 5-1 kazandı.

Bu sonuçla Inter, Serie A'da 51 puanla zirvede yer aldı.

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