Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

Bosna Hersekli futbolcuyla ve kulübü Milan'la anlaşmaya varıldı. Sarı lacivetli ekip, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etti.

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz."

Bu sezon Milan formasıyla 14 maçta forma giyen Krunic, bu mücadelelerin 10’una 11’de başladı. Sarı lacivertli ekip, ara transferde ilk imzayı Leonardo Bonucci’ye attırmıştı.

Rade Krunic: Şampiyonluk için elimden geleni yapacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe burada olmamı çok istedi ve bu beni çok mutlu etti, sonunda buradayım. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın sahada her şeyimi vereceğimi bilmesini isterim. Mücadele ettiğimiz her kulvarda şampiyonluk için elimden geleni yapacağım."